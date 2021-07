Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA «Stiamo con Conte, ma nel Movimento». Un paio di assemblee di parlamentari M5S certificano la spaccatura ma svelano sfumature non da poco. Archiviare Grillo può essere facile per molti, ma mettersi alle spalle simbolo e storia del Movimento è complicato anche per i turbo-contiani alla Patuanelli e Taverna.E così, tutti zitti sperando che Fico e Di Maio compiano il miracolo in una giornata di silenzio e trattative...