IL RETROSCENAROMA Spuntare un rinvio della procedura, dopo aver dimostrato di aver messo a posto i conti del 2019, resta l'obiettivo che Giuseppe Conte vorrebbe portare a casa venerdì prossimo a Bruxelles. Nella riunione del Consiglio europeo non si parlerà della richiesta d'infrazione avanzata dalla Commissione nei confronti dell'Italia, ma per Conte l'occasione è ottima per poter spiegare - a margine del summit, ai leader di maggior peso dell'Unione - le ragioni del governo italiano.LE VIRGOLEQueste ultime Conte pensa di riuscire a...