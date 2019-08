IL RETROSCENA ROMA «Sono qui per rassegnare le dimissioni. Presidente, la

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Sono qui per rassegnare le dimissioni. Presidente, la ringrazio per il suo sostegno e per i suoi preziosi consigli di questi mesi». Con queste parole, alle nove di sera, Giuseppe Conte ha chiuso al Quirinale la travagliata era del governo giallo-verde. Sergio Mattarella, preso atto delle dimissioni, ha chiesto al presidente del Consiglio «di curare il disbrigo degli affari correnti». «Nel breve colloquio di meno di 10 minuti», fa sapere una fonte vicina al premier, «non è stata fatta alcuna analisi della situazione...