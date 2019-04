CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Siri resta dov'è». Le uniche tre parole della Lega sull'argomento, le pronuncia a metà mattina Matteo Salvini. Sul resto delle bordate grilline contro il sottosegretario, che il M5S scaglia per l'intera giornata, dal Carroccio filtra solo un lapidario «chiacchiere da bar». Definire il vicepremier Di Maio e il Guardasigilli Bonafede come un paio di perdigiorno che si intrattengono su questioni che non conoscono o sulle quali non hanno potere di incidere, la dice lunga sulla stato dei rapporti tra i due alleati. Per...