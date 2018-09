CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Si riparte dal «salvo intese». Ma è proprio quest'ultima parola che manca sulla vicenda Genova: non c'è ancora un accordo all'interno della maggioranza di governo su chi dovrà essere il commissario per la ricostruzione. E, soprattutto, nel decreto approvato giovedì scorso in Consiglio dei ministri mancano ancora le coperture per il futuro del Morandi. Un busillis non da poco sul quale stanno lavorando gli uffici legislativi di Palazzo Chigi. Perché la versione «tanto lo pagherà Autostrade» è semplice da enunciare...