CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Si riparte da Pontida il 15 settembre e probabilmente da una manifestazione in autunno sui primi provvedimenti che il governo giallorosso varerà in Parlamento. Matteo Salvini si prepara alla traversata nel deserto. Con una certezza: «Mai più accordi con M5s». E poi: «Ora nascerà un nuovo bipolarismo: da una parte la sinistra, dall'altra la destra». In realtà Salvini e i big del Carroccio vedono all'orizzonte un terzo incomodo. Ovvero la nascita di una nuova Cosa bianca, guidata da Cairo l'editore ha sempre smentito...