IL RETROSCENA

ROMA Separati in casa o quasi. Siamo agli incontri bilaterali, se non alle consultazioni per capire se e come andare avanti. Conte inizia con i renziani che da giorni mandano minacciosi messaggi contestando l'azione del governo, e soprattutto ricordano al premier che «a palazzo Madama non votano i sondaggi, ma i senatori».

LA FASE

Avvertimenti non in codice e molto pericolosi se si considera che al Senato dei più volte annunciati responsabili non c'è traccia, e che sostituire Iv con FI oltre che complicato sarebbe oltremodo indigesto per i grillini. Si cerca quindi di ricucire con quel partito che lo stesso Conte si è trovato in maggioranza il giorno dopo aver fatto saltare l'alleanza Lega-M5S. Ritrovarsi a guidare una coalizione dove tre partiti su quattro sono frutto di scissioni, è forse roba da super esperti o super equilibristi. Dal Pd è infatti nata Leu e, qualche anno dopo e per motivi opposti, Iv. Una valanga di sospetti e tentativi di rivincita che rende non facile il lavoro di colui che solo un paio d'anni fa faceva tutt'altro, e che è ora chiamato a tirar fuori il Paese dalla più grande crisi economica del dopoguerra.

L'obiettivo della convocazione a palazzo Chigi della pattuglia renziana è quello di rilanciare la maggioranza, perché il Paese vive una fase molto complicata e pensare di uscirne con un referendum costituzionale o un voto anticipato a settembre, sarebbe un suicidio. Due ore di colloquio senza dirsi praticamente nulla che l'altro già non sapesse. Conte conosce il piano shock per sbloccare i cantieri presentato mesi fa alla Leopolda e poi a Torino, e il gruppo renziano le rassicurazioni rinnovate dal premier e condite anche da numerosi inviti alla pazienza e alla responsabilità.

Un costante tira e molla sui contenuti dell'azione di governo - dalle riaperture, alle misure per le imprese - complicato dalla mozione di sfiducia al ministro Bonafede presentata dal centrodestra e che diventa per i renziani una ghiotta occasione per ottenere un chiarimento sul ruolo politico di Iv nella maggioranza e spuntare anche qualcosa di più concreto nel decreto da 55 miliardi che da settimane è in cottura a palazzo Chigi. La chiacchierata si svolge nel salotto di palazzo Chigi dove Conte - mascherina sul volto - accoglie i capigruppo di Iv Maria Elena Boschi e Davide Faraone, il coordinatore Ettore Rosato e la ministra Teresa Bellanova reduce da un duro braccio di ferro che alla fine permetterà alle imprese agricole del Nord e del meridione di avere di salvare i raccolti.

L'incontro si conclude dopo due ore con la promessa di rivedersi perchè Iv vuole rassicurazioni su alcuni punti che ritiene irrinunciabili, sblocca cantieri in testa, e Conte promette di metterli nero su bianco. L'attesa è quindi un documento che inserisca le priorità di Iv nell'azione di governo in cambio di un no renziano alla mozione di sfiducia a Bonafede. Un no che ieri nè Rosato e nè la Boschi hanno pronunciato proprio in attesa di un testo scritto. Malgrado c'è chi spinge per scoprire il bluff di Renzi che non avrebbe al Senato i numeri per sfiduciare il Guardasigilli, Conte si muove con prudenza e sta cercando in tutti i modi di evitare la conta.

A palazzo Madama le votazioni a rischio sono però una costante. Anche il ministro dell'Economia Gualtieri, che ieri ha portato a casa un indubbio successo sul Mes, ne ha un paio di mozioni di sfiducia che presto potrebbero essere calendarizzate. La sensazione è però che il governo molto debba temere in queste complicate settimane non dai giochi di palazzo, ma dalle conseguenze che il virus sta scatenando sulle economie di imprese e famiglie. Lo ha spiegato ieri bene Pier Ferdinando Casini in tv che ha anche replicato all'affermazione del segretario del Pd Zingaretti secondo il quale se cade questo governo c'è solo il voto. Non so se una nuova maggioranza in Parlamento «non si troverebbe. Non ho la stessa certezza di Zingaretti. La sua posizione è molto coerente e chiara ed è un tentativo generoso di tutelare questo Governo. Se uno dei principali azionisti, il Pd, picconasse il Governo è chiaro che si andrebbe poco distanti».

Marco Conti

