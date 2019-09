CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Se non è un colpo di stato, poco ci manca. Settanta senatori grillini su centotré mettono in discussione - nero su bianco - la leadership di Luigi Di Maio. Le posizioni sono due, ma nel mirino c'è sempre la stessa persona: il ministro degli Esteri. Tanto che c'è chi chiede che venga affiancato da un comitato di 10 compreso Beppe Grillo e chi spinge affinché venga del tutto cancellata la figura del Capo politico dallo statuto del Movimento per una condivisione corale delle scelte politiche. In particolare, il documento...