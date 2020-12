IL RETROSCENA

ROMA Se i vaccini cominciano ad arrivare, qualche timore inizia a sorgere sui fondi del Next Generation Ue. Anche i 209 miliardi verranno spediti da Bruxelles, ma a differenza dei vaccini occorre presentare alla Commissione Ue un convincente piano di spesa con tanto di progetti e tempistica.

IL CAOS

Invece, dopo mesi di riunioni, consultazioni e stati generali, è ancora tutto in alto mare e l'obiettivo di presentare entro l'anno il piano alla Commissione Ue è destinato a fallire. Il pacchetto di proposte messe a punto dal governo è stato presentato solo qualche giorno fa ai partiti di maggioranza. Per oggi sono attese osservazioni e proposte da M5S, Pd, Iv e Leu e toccherà poi al presidente del Consiglio Conte fare sintesi e convocare di nuovo le delegazioni dei partiti prima del via libera in consiglio dei ministri. Le proposte di modifica, di cui discutono al loro interno i partiti, non si annunciano marginali. Il M5S chiede una diversa distribuzione delle risorse in modo da rendere possibile una riduzione delle tasse e non intende cedere alla sanità parte dei fondi destinati al superbonus edilizio. Il Pd ha affidato ad Andrea Orlando la stesura del testo che spinge molto sulle politiche attive del lavoro (anche perché a fine marzo cessa il blocco dei licenziamenti e la cig), come su transizione ecologica, istruzione, sanità (Mes compreso).

Ma se i dem si muovono con cautela e propongono ritocchi, Italia Viva - e in parte anche Leu - ci vanno giù pesante. Ai renziani non va giù il piano messo a punto da palazzo Chigi che accusa di «assenza di strategia». Troppi micro-progetti «senza visione d'insieme», scrivono nella trentina di pagine nelle quali tornano a chiedere l'attivazione del Mes, il no alla fondazione per la cyber sicurezza e qualche attenzione in più per il settore agricolo. Il tutto verrà illustrato oggi dallo stesso Renzi in conferenza stampa.

Anche Leu dettaglia le osservazioni, alcune molto negative (come i progetti Eni a Ravenna sull'idrogeno), altre che cercano di tutelare lo spirito del Next Generation Ud che punta a mettere insieme progetti i grado di affrontare la crisi economica tenendo conto dell'emergenza ambientale. Il piano è quindi destinato a cambiare sia negli obiettivi che nella distribuzione delle risorse ed è quindi più che probabile che possa essere inviato a Bruxelles non prima dell'Epifania. Senza contare che non è ancora chiara la questione della struttura che dovrà controllare l'attuazione dei progetti. La cabina di regia è archiviata, anche se ieri alla Camera è stato bocciato un odg di Augusta Montaruli (Fdi) sulla governance molto vicino alle posizioni di Iv. Il Pd punta il dito per il ritardo contro palazzo Chigi. In effetti i primi inviti di Nicola Zingaretti a stringere i tempi risalgono ai primi di novembre. I dem sono da tempo in pressing su Conte, gli contestano l'attitudine al rinvio ma non arrivano a metterlo in discussione.

LA SFIDA

Per Matteo Renzi il Conte2 è invece arrivato al capolinea e con il nuovo anno «occorre rifare governo e programma». Il braccio di ferro tra i due è ormai sin troppo evidente e paralizza non solo la verifica - avviata e mai conclusa - ma soprattutto l'azione del governo che fatica a proporre un piano vaccinale nazionale e latita sulla destinazione dei 209 miliardi del Recovery. Uno scontro che rischia forse di logorare soprattutto Conte qualora l'obiettivo fosse quello di tenere il premier sulla graticola in modo da arrivare a ridosso di luglio quando il semestre bianco impedisce di sciogliere le Camere ma non di cambiare governo.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

