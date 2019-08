CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA «Prudenza». Ieri Nicola Zingaretti ha preferito non commentare pubblicamente le parole pronunciate da Giuseppe Conte al Colle. In privato ha ragionato con i suoi che «il premier non può passare per uno super partes». Al Nazareno hanno ascoltato le parole del Presidente del consiglio anche con un pizzico di malizia: «Ma starà puntando al Quirinale?». Sta di fatto che la linea ufficiale non cambia. E l'ha ben espressa la vice di Zingaretti, Paola De Micheli con una dichiarazione: «Noi non abbiamo un problema con Di...