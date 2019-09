CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Prove tecniche di centrodestra. Per quanto l'etichetta non faccia impazzire Matteo Salvini, il leader della Lega ha intenzione di stringere in settimana con gli alleati di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il primo banco di prova sarà l'adesione alla raccolta di firme per il referendum sul maggioritario, che lascia tiepidi i forzisti, e favorevole il partito di Giorgia Meloni purché ci sia anche il presidenzialismo. In mezzo c'è anche l'intesa per le regionali. Sull'Umbria non sembrano esserci problemi per convergere tutti...