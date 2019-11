CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Prova a volare alto, lasciando ai leader della sua maggioranza il compito di replicare pubblicamente a Matteo Renzi che immagina un altro governo dopo l'attuale, ma senza il voto. Schivare quelli che per il presidente del Consiglio considera contraccolpi del risultato in Umbria, non sarà però facile. Anche perché l'iter della legge di Bilancio, che ieri è arrivata al Quirinale dopo la bollinatura della Ragioneria, inizia il suo iter al Senato dove i numeri sono ridotti e basterebbe poco per far saltare - magari unendosi...