IL RETROSCENAROMA Potrebbero rispuntare le zone gialle. Non da subito, ma dopo metà aprile. E forse di un giallo rafforzato, con bar e ristoranti chiusi alle quattro di pomeriggio e non alle sei per evitare movida e assembramenti. Dopo il pressing di Matteo Salvini e delle Regioni di centrodestra, Mario Draghi è orientato a introdurre nel nuovo decreto anti-Covid un più chiaro riferimento alla possibilità di allentare le misure...