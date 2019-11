CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Posti in piedi al vertice di maggioranza su manovra e decreto fiscale che domani si terrà subito dopo il consiglio dei ministri. Per ora dal ministero per i Rapporti con il Parlamento di Federico D'Incà sono partite una quarantina di mail-invito su esplicita indicazione del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma il numero è destinato ad ampliarsi anche se per ora non tutti hanno dato conferma. Oltre al premier e al ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e ai suoi sottosegretari, la convocazione è stata spedita ai...