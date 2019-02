CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Poiché ci fanno ancora credito, dopotutto non va male». Forse un po' sintetica ma è questa la reazione del governo alle stime di crescita del Fmi (+0,6%) e a quelle che oggi darà Bruxelles (+0,2). La soddisfazione di Matteo Salvini per l'andamento dell'asta dei bot e il principio, ribadito dal ministro dell'Economia Tria, del «debito sostenibile» servono per evitare allarmismi, ma le reazioni non entrano nel merito delle misure contenute nella legge di Bilancio e che, a giudizio del Fmi, sono causa del drastico...