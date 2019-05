CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Più che una discussione sulle norme del decreto sicurezza, di cui non esiste ancora un testo definitivo, il pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è stato l'occasione per una ricognizione sul clima interno al governo. La campagna elettorale, condotta dai due vicepremier Di Maio e Salvini sul filo dell'insulto, ha rappresentato una novità anche per Sergio Mattarella. Una difficoltà a trarre una sintesi dal teatrino quotidiano che si coglie anche tra gli addetti ai lavori e che ha convinto l'elettorato...