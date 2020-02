IL RETROSCENA

ROMA Più che un'apertura al governo istituzionale, la proposta di Matteo Salvini, si è rivelata un modo per provare ad affossare in culla il già complicato tentativo di mettere in piedi un governo di tutti. Se questo era lo scopo, l'obiettivo, almeno per ora, sembra raggiunto. Almeno a giudicare dalla sfilza di no che ha raccolto il leader della Lega non solo dalla maggioranza, ma anche dai suoi alleati e dallo stesso Matteo Renzi, che parte dei dem accusano di «intelligenza col nemico».

IL SOGNO

Anche se a Salvini è stato imputato in altre occasioni un difetto di tempismo - clamoroso l'errore ad agosto - è difficile che possa aver pensato di contribuire con una conferenza stampa ad un disegno che avrebbe bisogno di ben altre alchimie e dichiarazioni. La sortita salviniana svela in parte il tentativo di tornare in gioco, ma soprattutto di rispondere al pressing del partito del Nord che continua a rappresentare il core business della Lega. Più che svelare spaccature strategiche nel Carroccio, emerge dalla proposta la preoccupazione per ciò che sta accadendo in Lombardia e Veneto e per le ricadute che l'emergenza sanitaria avrà nell'elettorato leghista che da quelle parti non ha ancora capito perché il partito che fu di Umberto Bossi si è fatto mettere fuori dal governo del Paese. Un quesito destinato ora a riproporsi con maggiore forza e al quale sinora Salvini ha risposto con «un presto si tornerà al voto e andremo noi a palazzo Chigi» che però fatica a concretizzarsi. Non solo. L'emergenza sanitaria obbliga tutti a sostenere l'esecutivo e allontana ancor più il rischio di elezioni anticipate. Finita però l'emergenza sanitaria, che sinora ha rafforzato Conte, inizierà quella economica che potrebbe indebolire l'esecutivo facendolo arrivare in ordine sparso alla manovra di bilancio di fine anno. Certamente l'ipotesi - e soprattutto la modalità con la quale è stata proposta la maggioranza allargata per fare «quattro- cinque cose che servono al Paese» - non è quella di Giancarlo Giorgetti che poco crede che all'implosione dell'attuale maggioranza seguiranno le elezioni anticipate che Salvini insegue dall'agosto scorso. Malgrado il Pd abbia interesse a metterli sullo stesso piano, la sortita di ieri di Salvini dimostra quanta distanza ci sia tra la Lega e Renzi. A differenza di Salvini, che ad ogni occasione picchia duro su Conte e viene prontamente ricambiato in un gioco di reciproco sostegno, l'ex presidente del Consiglio ieri ha preso nettamente le distanze dal leader del Carroccio sottolineando come non sia questo il momento di parlare di possibili futuri governi rinviando il tutto all'appuntamento con Conte rinviato per via dell'emeregenza. Una linea che segue quella del Quirinale che sin dal primo giorno ha invitato il Paese all'unità. Sergio Mattarella ha concesso udienza in tempi rapidissimi a Salvini, salvo poi circoscrivere di molto l'oggetto dell'incontro, limitato ai soli problemi che vivono molte categorie economiche a seguito del coronavirus.

Ad accomunare i due Matteo è la convinzione che l'attuale governo non abbia il dna giusto per affrontare il dopo-virus, ma se Salvini vede la crisi a fine anno e come sbocco le urne per la primavera successiva, Renzi è dell'idea che si possa mettere insieme una maggioranza larga, magari anche scatenando in più di un partito - Lega compresa - una contrapposizione interna tra favorevoli e contrari. Indubbiamente tutti e due hanno nel mirino Conte il cui stato di salute-politica verrà alla fine valutato non tanto da come il contagio è stato arginato e vinto, ma da come verrà sconfitto il virus della recessione. Il leader di Iv attende lì premier e il Pd che sinora dal M5S ha spuntato ben poche soddisfazioni pur avendo dovuto subire il taglio dei parlamentari, il Reddito di cittadinanza, Quota100 e la prescrizione. Conte e i dem sinora hanno evitato di premere sul M5S perchè senza leader e in vista di quegli stati generali che faticano però anche a convocare. Il timore dell'implosione del Movimento è reale, ma l'emergenza economica post-virus renderà più complicato l'esser cauti che sinora ha portato il governo a «vivacchiare», come sostenuto solo pochi giorni fa dal capogruppo del Pd della Camera Graziano Del Rio.

Marco Conti

