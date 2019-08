CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Per sapere come finirà la crisi più pazza e grottesca del mondo, bisognerà attendere martedì quando Giuseppe Conte farà le sue comunicazioni nell'aula del Senato. E lì Matteo Salvini, ormai senza governo e anche senza elezioni, potrebbe votare perfino la risoluzione 5Stelle a favore del governo pur di tornare in partita. Per poi giovedì dare la prova d'amore a Luigi Di Maio, offrendo i voti della Lega per la riforma con il taglio dei parlamentari. In questo caso le elezioni d'ottobre sarebbero definitivamente...