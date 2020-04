IL RETROSCENA

ROMA Per molte ore si è atteso ieri di sapere se ci sarebbe stata una reazione da parte del presidente della Repubblica alle parole pronunciate la sera prima dal presidente del Consiglio Conte contro buona parte dell'opposizione. Della conversazione che Matteo Salvini ha avuto nella mattinata di ieri con il Capo dello Stato poco o nulla trapela. E che non abbia potuto gradire si ricava dalla lunga serie di inviti alla collaborazione e alla concordia che Sergio Mattarella in queste settimane ha rivolto al governo, alle forze di maggioranza e opposizione. Queste ultime, dopo le parole di fuoco di Conte contro Salvini e Meloni, sostengono ora di avere buoni motivi per riprendere lo scontro e rendere vita difficile al governo in Parlamento e non solo.

Una risposta e una reazione, seppur indiretta, si coglie però nella distanza tra il messaggio televisivo di ieri sera di Mattarella e quello della sera prima di Conte, anche se tutti e due sono andati in onda più o meno alla stessa ora e si sono conclusi con l'augurio di buona pasqua. Ruoli diversi, contenuti ovviamente diversi, ma a fare la differenza sono i toni, la postura e quel ribadito invito alla solidarietà contagiosa che stride col dito puntato e che non poteva rimanere l'ultima immagine della politica prima della Pasqua. Così la decisione del saluto agli italiani che si apprestano a vivere una Pasqua che sarà «diversa». Per tutti. «Anche io la passo da solo», spiega il presidente della Repubblica che torna per la terza volta in tv dallo scoppio della pandemia. Un messaggio pasquale di speranza e di invito alla pazienza, ma anche di fiducia: «Rimane oggi indispensabile mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento: stiamo per vincere la lotta contro il virus» perchè i sacrifici pagano. «So che molti italiani trascorreranno il giorno di Pasqua in solitudine. Sarà così anche per me». Una «Pasqua diversa per tutti» e anche per il capo dello Stato che nel fuorionda della settimana scorsa aveva anche fatto sapere di non riuscire a tagliarsi i capelli. «Ci apprestiamo a vivere - continua - il giorno di Pasqua. È la ricorrenza di maggior significato per la Cristianità e una festa tradizionale importante per tutti. Quest'anno la vivremo in condizioni molto diverse dal consueto. Penseremo ai numerosi nostri concittadini morti per l'epidemia. Tante storie spezzate, affetti strappati, spesso all'improvviso. Per i loro familiari e per le comunità di cui erano parte il vuoto che essi hanno lasciato renderà questa giornata particolarmente triste».

Rassicurazioni al Paese che piange i suoi morti ma che mostra impazienza e preoccupazione per ciò che troverà quando sarà possibile tornare alle occupazioni di sempre. «In questi giorni intravediamo la concreta possibilità di superare questa emergenza. I sacrifici che stiamo facendo da oltre un mese - afferma il Capo dello Stato - stanno producendo i risultati sperati e non possiamo fermarci proprio adesso». Un ritorno possibile alla normalità perchè «non appena possibile si potrà avviare una graduale, progressiva ripresa, con l'obiettivo finale di una ritrovata normalità». E sempre in quest'ottica Mattarella chiude il suo breve intervento assicurando che il Paese deve coltivare «speranza e fiducia» uniti in una «sorte comune». Una sorte comune dalla quale gli italiani dovrebbero prendere il meglio: «evitiamo il contagio del virus e accettiamo piuttosto il contagio della solidarietà tra di noi». Un invito pasquale in grado di unire. Quello del Capo dello Stato.

