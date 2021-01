IL RETROSCENA

ROMA Per la collisione è questione di giorni, ma la crisi è di fatto iniziata ieri notte. La mega riunione di maggioranza e di governo - iniziata ieri pomeriggio con i capidelegazione, accompagnati ognuno da un paio di ministri o parlamentari e finito dopo quasi quattr'ore - ha avuto il sapore dell'ultimo tentativo di mediazione per evitare l'appuntamento con una crisi che ormai è difficile anche rinviare.

IL PUNTO

Il Next Generation Eu è stato riscritto, ma al tentativo di Conte di chiudere la questione trovando un'intesa sul Recovery, la ministra Bellanova ha risposto presentandosi alla mega riunione dei Diciotto con il documento a suo tempo inviato al ministro Gualtieri e che contiene anche il passaggio sui 36 miliardi del Mes. «Quei soldi non servono! Guardate cosa è successo all'ospedale di Napoli», attacca Ettore Rosato, presidente di Iv, che poi scarica l'artiglieria dicendo a chiare lettere che «Conte, come ognuno di noi, non è indispensabile». Governo finito e Conte al Quirinale per le dimissioni, sostiene Iv. E che in gioco ci fosse soprattutto la sua testa il presidente del Consiglio lo ha sempre saputo, ed è per questo che resiste a quel passaggio delle dimissioni che gli chiede Iv - e non solo - anche se, per rassicurarlo, sostengono di non escludere la nascita di un Conte3. Lo stallo è evidente e preoccupa sempre di più il Quirinale dove Sergio Mattarella segue con attenzione lo scontro. Tutto fermo anche se qualche posizionamento muta. Dopo giorni di martellante campagna al grido di «o Conte o il voto», ieri il segretario del Pd Nicola Zingaretti - parlando alla direzione del partito - ha chiesto al premier di assumere l'iniziativa, ha difeso la maggioranza, si è detto contrario all'arrivo dei responsabili, ma ha anche detto che il voto anticipato va evitato anche se il Pd non lo teme. Ma la novità è soprattutto nel non detto. Infatti nella relazione, Zingaretti difende la maggioranza ma non l'attuale governo. Linea diversa da quella sostenuta da Goffredo Bettini e da buona parte degli ex Pci.Al Nazareno ci si prepara comunque al peggio. Al punto che la riunione della direzione non viene chiusa e verrà aggiornata ad horas in attesa dello scontro finale. Sino a ieri mattina la tabella di marcia prevedeva che dopo la riunione di ieri sera oggi ci sarebbe dovuto essere un consiglio dei ministri per licenziare il piano, ma la riunione slitta alla prossima settimana e si trascina anche la verifica di maggioranza sui tanti capitoli aperti che Conte vorrebbe riprendere - rivedendo il lavoro che si è fatto nei mesi scorsi nei vari tavoli del programma - ma solo dopo il varo del Next Generation Eu.

Iv non ci sta e il braccio di ferro continua anche perché - sostengono - non c' ancora il testo finale del Recovery, con tanto di tabelle e numeri. «Ci avete inviato solo tredici paginette», si è lamentata Maria Elena Boschi alla quale ha replicato Gualtieri («se vi avessimo dato il piano completo prima di concordare le linee di sintesi, vi sareste lamentati»).

E così la Boschi si è rivolta al ministro Speranza: «Veramente pensi che non ti servano i 36 miliardi del Mes per la sanità?». Stavolta non c'è stata risposta anche perché qualche ora prima Davide Crippa, capogruppo 5S alla Camera: «Il Movimento è fermamente contrario al Mes». Ma chiarimenti li ha chiesti anche Andrea Orlando sulla questione della cybersicurezza. «Tutti i contributi dei partiti sono serviti per migliorare l'attuale bozza», ha esordito soft Conte aprendo la riunione. Il governo - ha anche spiegato - intende puntare ancor più decisamente su «donne, giovani e Sud» mentre sull'uso dei prestiti ha invitato alla cautela «per non far crescere in maniera insostenibile il debito pubblico». Poi l'invito del premier a sbloccare il piano perché «un ritardo sul Recovery comprometterebbe la nostra ripresa». Ma la pattuglia renziana, composta da Bellanova, Boschi e Faraone - accerchiata nella mega riunione - dopo essersi lamentata per essere stata esclusa dalla redazione del testo, non ha mollato la presa e ha chiesto il documento integrale e «24 ore per analizzarlo» provocando l'irritazione del ministro Franceschini che ha accusato Iv di «commissariare il consiglio dei ministri». Sulla richiesta di convocare quanto prima il consiglio dei ministri per licenziare il piano e inviarlo in Parlamento si sono schierati M5S con il ministro Alfonso Bonafede (M5S) e Federico Fornaro (Leu), ma lo slittamento alla prossima settimana è scontato e si intreccia con la questione del rimpasto di governo che per molti sarebbe la chiave per convincere Iv. Uno scontro che si chiude a tarda notte con veline e indiscrezioni l'un contro l'altro armate. Faraone, capogruppo di Iv al Senato, avrebbe chiesto lumi a Gualtieri su Mes e Ponte sullo Stretto. Renzi lo blocca in tv ricordando che il progetto del Ponte non può essere finanziato con il Recovery.

Marco Conti

