IL RETROSCENA

ROMA Per evitare lo strappo di Matteo Renzi e non disperdere quella boccata d'ossigeno regalata ai rosso-gialli dalla vittoria in Emilia, l'altra sera Giuseppe Conte ha chiamato Ettore Rosato. Al coordinatore di Italia Viva, in base a ciò che filtra da palazzo Chigi, il premier ha chiesto di non andare allo scontro: «Stiamo cercando una soluzione e vi chiedo perciò di non votare contro la richiesta che domani verrà presentata dalla maggioranza» per rinviare in Commissione il disegno di legge Costa.

Rosato ha ascoltato, ma non ha offerto garanzie. Tant'è, che fino a un'ora prima del voto decisivo nell'aula di Montecitorio - dove sono accorsi i ministri dem Dario Franceschini, Lorenzo Guerini, Francesco Boccia, oltre a Luigi Di Maio e a una manciata di sottosegretari «per dimostrare la gravità del momento» - Italia Viva faceva sapere di essere pronta a votare con le opposizioni schierate contro il rinvio in Commissione del provvedimento Costa che in un colpo solo cancellerebbe la riforma Bonafede e lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Poi però, a sentire i renziani, Conte e i ministri dem hanno offerto la garanzia di essere pronti a discutere della proposta di Lucia Annibali: stop di un anno alla riforma Bonafede con un emendamento al decreto Milleproroghe da votare la settimana prossima. «Così abbiamo deciso di non partecipare alla votazione», spiega un esponente renziano di alto rango, «ma se tra sette giorni non rispettano il patto, non gli faremo altri regali...».

Quello di Renzi, a sentire i dem, «è però un bluff»: «Matteo era in difficoltà a votare un provvedimento insieme a Salvini dopo il voto in Emilia e ha cercato un espediente per mettere la retromarcia. In realtà l'emendamento al Milleproroghe non lo voteremo: lavoriamo con Conte a un accordo serio sulla prescrizione e la riforma del processo penale».

L'IPOTESI DI MEDIAZIONE

La bozza di mediazione all'esame degli sherpa rosso-gialli parte dal Lodo Conte, bocciato da Renzi. La proposta del premier prevedeva che la prescrizione si fermasse dopo il primo grado di giudizio solo per chi viene dichiarato colpevole, mentre per gli altri continuasse a decorrere. Ebbene, su iniziativa di Federico Conte di Leu, sta prendendo corpo l'idea di confermare il proseguimento della prescrizione per chi viene assolto in primo grado, mentre per chi è condannato la prescrizione si sospenderebbe fino al giudizio di appello. Se in questa fase del processo arriva l'assoluzione, la prescrizione riprenderebbe a decorrere. «Ciò permetterebbe di far scattare la riforma Bonafede dopo due sentenze di condanna e si avrebbe la garanzia che nessun procedimento penale cadrebbe in prescrizione tra il primo e il secondo grado», dice un dem che segue la trattativa.

Di certo, c'è che la nomina di Bonafede a capodelegazione grillino «non aiuta» secondo i renziani. E dunque Conte ieri ha strappato solo una fragile tregua. La settimana prossima, se non verrà raggiunta un'intesa, sarà di nuovo scontro. «Ma il premier si è impegnato a portare una proposta risolutiva e noi l'aspettiamo...», avverte Graziano Delrio, capogruppo dem a Montecitorio.

La posizione di Delrio, condivisa dal vicesegretario Andrea Orlando e dal presidente dei senatori dem Andrea Marcucci, non è però quella della pattuglia di ministri guidata da Dario Franceschini. E neppure quella del segretario Nicola Zingaretti, determinato a dare «una mano a Conte, non a mettergli i bastoni tra le ruote».

La stessa ragione che spinge il leader dem a frenare le rivendicazioni da resa dei conti di chi nel Pd, dopo la vittoria in Emilia e l'azzeramento elettorale dei 5Stelle, vuole dettare l'agenda mettendo le dita negli occhi ai grillini. «Dobbiamo comprendere il tormento dei nostri alleati e non dobbiamo cedere alla protervia», predica Zingaretti. Il motivo è semplice e lo spiega un ministro dem: «Se spingiamo i grillini alle corde la verifica che dovrà portare al rilancio del governo diventerà ancora più complessa».

Ciò non vuol dire il Pd abbia intenzione di concedere tempo ai 5Stelle: «Il dibattito interno al Movimento è una cosa, la verifica è un'altra e non può aspettare», dice Franceschini lasciando Montecitorio dopo lo scampato pericolo e dopo aver parlato a quattr'occhi con il grillino neutralista Stefano Buffagni per garantirgli un approccio «non arrogante» sui temi dell'Agenda 2023.

Anche per questo Conte, visto che pure il Quirinale è allarmato dal rischio di un governo inerte e inconcludente, non rinvia ulteriormente la verifica. «Al presidente», dicono a palazzo Chigi, «non piace questo termine perché una maggioranza c'è e non bisogna verificarne la solidità. Ma è evidente che già da tempo Conte lavora al rilancio dell'esecutivo. Giovedì, ora che i 5Stelle hanno scelto il loro nuovo capodelegazione, convocherà i rappresentanti dei partiti per stabilire le regole d'ingaggio della Fase 2».

Per addolcire la pillola ai grillini, dilaniati tra neutralisti e progressisti, il premier sta lavorando a una Agenda 2023 dove c'è la difesa dell'ambiente con il lancio del New Green Deal, l'economia sostenibile, l'innovazione digitale, la sburocratizzazione, oltre al taglio delle tasse e alla lotta all'evasione fiscale. Le mine da disinnescare però non mancano: oltre alla prescrizione, c'è da sciogliere il nodo delle concessioni autostradali e dello scudo penale per l'ex Ilva.

Alberto Gentili

