IL RETROSCENAROMA Ormai siamo agli insulti e poi agli emoticon. Le faccette per dirsi arrabbiato e altrettanti disegnini per fare pace. Salvini ne manda in grande quantità e ieri lo ha ricevuto anche dal collega, ed alleato, Luigi Di Maio, che si è giustificato per «quell'altro», usato per chiamare l'alleato. Nell'altalena dei ruoli, di chi finge di stare all'opposizione e chi finge anche di governare, si usa la Tav come il decreto sicurezza, la riforma della giustizia o le intese autonomiste.L'ALTALENAMolte parole divisive e tanti annunci...