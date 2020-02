IL RETROSCENA

ROMA «Ora ci vogliono i responsabili. Ma quelli veri!». Giancarlo Giorgetti non ha dubbi e ripete ciò che va auspicando da tempo e che l'emergenza virale renderà, a suo dire, ancor più inevitabile: un governo di tutti, o quasi. L'unico - a giudizio dell'ex sottosegretario della Lega - in grado di reggere l'impatto del dopo-virus affrontando l'emergenza economica, di cambiare «quattro o cinque regole del gioco» e di portare il Paese al voto in un clima diverso dall'attuale. Quindi non un governo sostenuto da raccogliticci responsabili, ma da quelli veri e strutturati negli attuali partiti d'opposizione che comprendono le emergenze e se ne fanno carico.

L'ACQUA

L'esponente della Lega torna alla carica nel giorno di massima tensione tra la Lega, con i suoi governatori, e palazzo Chigi. La polemica risale a lunedì sera, quando Conte bacchetta le regioni che sono andate in ordine sparso annunciando le più varie ordinanze. Soprattutto il premier se la prende con l'ospedale di Codogno «che non ha osservato determinati protocolli». Lo scontro prosegue l'indomani quando il presidente del Consiglio riunisce in teleconferenza tutti i presidenti di regione e il governatore Emiliano mette in dubbio l'efficacia delle mascherine e sfiora di nuovo la questione dei focolai di Codogno. A quel punto il presidente della Lombardia sbotta se la prende anche con Conte. Tra i due volano parole grosse e Fontana chiude il collegamento che riprenderà solo grazie ai buoni uffici del ministro di Lodi Lorenzo Guerini. «Nessuna polemica con Fontana, lavoriamo fianco a fianco», ha sostenuto poco dopo il premier cercando di gettare acqua sulle polemiche e forse consapevole che nel frattempo Fontana aveva ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «A Conte gli abbiamo risposto per le rime», osserva Giorgetti mentre il compagno di partito Massimo Garavaglia si smarca con un «Conte chi?» che serve per non aggiungere polemiche o non riconoscere l'interlocutore.

IN VENETO

Il veneto Luca Zaia non nasconde l'irritazione: «Il presidente Conte ha sbagliato a dire di avocare a sè i poteri. Spero solo che sia un'uscita infelice perché questo non è il modo di collaborare. Ma ha anche detto di essere stato male interpretato e ne prendo atto». Poi la puntualizzazione: «Non esiste che si metta in discussione il ruolo delle Regioni. Non lo dico per partito preso ma per il semplice fatto che se dicessi ai miei cittadini di far gestire tutta la sanità da Roma mi direbbero di no».

IL DOPO

Mentre l'emergenza sanitaria continua, nel Palazzo già si guarda al dopo. Soprattutto a ciò che rimarrà, una volta contenuto il contagio, delle percentuali di crescita del Paese. Nuvoloni e pessime previsioni sono già all'orizzonte e molti dubitano che il governo e l'attuale maggioranza, siano in grado di mettere rapidamente in atto - a cominciare dal decreto promesso - misure non assistenziali e in grado di spingere un'economia che rischia di tornare ai segni meno del 2014. D'altra parte spingere sugli investimenti pubblici significa aprire cantieri, realizzare infrastrutture e tutto ciò rischia di scontrarsi con l'anima grillina che ancora impedisce di chiudere il contenzioso con Autostrade.

«Conte dimostri di avere la responsabilità che ci chiede», sottolinea l'azzurro Marco Marin che poi elenca una serie di provvedimenti di natura economica che il governo dovrebbe prendere. La tentazione di rendere organica l'unità nazionale, che permetterà di convertire in settimana il decreto Covid-19 a larghissima maggioranza, è forte e Conte ne avverte il pericolo. Polemizzare con la Lega, e soprattutto con Salvini, aiuta il presidente del Consiglio a tenere fuori gioco il Carroccio e di fatto anche la proposta-Giorgetti. Ieri Salvini si è prodotto in un gesto all'apparenza distensivo chiamando Conte al quale non aveva risposto nei giorni scorsi. Ne è seguita una lettera con le proposte della Lega, soprattutto sul fronte economico, sulle quali è facile prevedere un nuovo fronte di polemica.

