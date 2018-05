CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nuova giornata di tormenti, sospetti e tensioni per Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Nelle ore in cui il governo giallo-verde compie il primo passo concreto con l'incarico a Giuseppe Conte, i due leader si scontrano su come spartirsi la torta dei ministeri.Il nodo principale è quello di sempre: a chi affidare la casella strategica dell'Economia. Salvini da giorni fa il diavolo a quattro per avere in via XX Settembre l'economista no-euro Paolo Savona. Un nome sgradito al Colle e poco apprezzato, di riflesso, da Di Maio che...