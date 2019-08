CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nulla è mai sicuro nella crisi giallo-verde. La giornata di domenica si era chiusa con Beppe Grillo che aveva ucciso Matteo Salvini, chiedendo a Nicola Zingaretti di fare la prima mossa per un governo di legislatura tra 5Stelle, Pd, Leu, +Europa etc. E con il leader della Lega che passava di minuto in minuto dalla minaccia di schierare la piazza contro «i ladri di democrazia guidati da Renzi e Boschi», al disperato tentativo di rilanciare l'esecutivo con i grillini: «Il mio telefono per Conte è sempre acceso, lui è...