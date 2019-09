CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Non vogliamo morire piddini». Se questo è il mood di non pochi parlamentari M5S - che pure sono stati per l'accordone rosso-giallo ma ora temono: «Quelli si stanno subito allargando troppo, e se il buongiorno si vede dalla De Micheli filo-Tav non si va da nessuna parte» - la conseguenza dovrebbe essere questa: a rischio il sì alla fiducia nel voto di oggi alla Camera e di domani al Senato. E invece? Ma figuriamoci.... Tanti sfoghi più o meno privati contro il Pd che «è rimasto sempre lo stesso», contro Orlando che...