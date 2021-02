IL RETROSCENA

ROMA «Non ha parlato con me, non ha parlato neppure con gli altri leader di partito. Nessuno sa niente...». A metà pomeriggio Matteo Renzi confidava così ai suoi il silenzio di Mario Draghi. L'ex capo della Banca centrale europea ha atteso infatti gli ultimi istanti prima di salire al Quirinale per informare i partiti delle sue scelte. «A me ha chiamato dieci minuti prima», ha fatto sapere Matteo Salvini.

Neppure all'ultimo giro, insomma, neanche prima di sciogliere la riserva, il premier incaricato ha voluto accedere a qualsiasi tipo di trattativa con i partiti. Perfino i diretti interessati, i politici che da lì a poco sarebbero stati inseriti nella lista, non sono stati contattati. Tant'è che hanno saputo della nomina in diretta tv.

Però, al contrario delle previsioni, Draghi ha dato spazio ai partiti. Ha lavorato a un compromesso d'intesa con Mattarella, facendo attenzione alla forza parlamentare di M5Stelle, Pd, Forza Italia, Lega, Italia Viva, Leu. «Ha applicato il mio manuale», ha certificato Massimiliano Cencelli. Il nuovo governo è infatti tecnico-politico, ma i tecnici sono appena otto su ventitré e non tutti nei dicasteri chiave come dimostrano le conferme di Luigi Di Maio agli Esteri e di Lorenzo Guerini alla Difesa. Il segno che Draghi ha voluto garantirsi un sostegno parlamentare solido ed evitare eccessi di mal di pancia. In più ha dato continuità all'esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Tant'è che il premier uscente, quando ha incontrato in tarda serata il suo successore a palazzo Chigi, gli avrebbe detto: «Vedo che nel nuovo c'è molto del mio governo...». Oggi il passaggio di consegne.

C'è da dire che Draghi ha voluto però blindare l'attuazione dei Recovery Plan con tre tecnici di fiducia: Daniele Franco all'Economia, Roberto Cingolani alla guida del super dicastero alla Transizione ecologica e Enrico Giovannini alle Infrastrutture e Trasporti. Il core business del Next generation Ue, appunto. Dove avrà voce in capitolo anche Giancarlo Giorgetti, l'esponente meno sovranista della Lega.

Draghi avrà lo stesso approccio sul programma. L'ex capo della Bce - che del silenzio fa tesoro, avrà in Parlamento una maggioranza bulgara. Al contrario dei premier che l'hanno preceduto, perfino in Senato il nuovo governo vanterà numeri amplissimi. Roba da oltre 280 voti e più. E pensare che Conte, dopo giorni e giorni trascorsi a reclutare volenterosi, si era fermato il mese scorso a quota 156 consensi.

Da qui la sostanziale indifferenza del nuovo premier rispetto a quella che si annuncia come una maggioranza decisamente disomogenea. Tant'è, che Salvini già dice che il governo «non affronterà i dossier divisivi».

L'approccio di Draghi invece non sarà questo: «Se Mario dribblasse i temi che dividono», dice chi ci ha parlato, «non potrebbe garantire la ricostruzione del Paese e fare ciò che all'Italia serve. Per questo tirerà dritto, infischiandosene dei mal di pancia e dei veti. Anzi, a ben guardare, i partiti sono così deboli che neppure saranno in grado di mettersi di traverso...».

L'orizzonte di Draghi, come ha svelato durante le consultazioni, non è infatti di breve respiro. Il suo governo non ha date di scadenza, anche se c'è chi scommette che tra un anno farà il grande salto verso il Quirinale e che le scelte sui ministri mirerebbero a garantirsi i voti per il Colle. Altri invece assicurano che restare alla guida del governo fino al 2023 consentirà all'ex capo della Bce di realizzare un piano più ambizioso: puntare a introdurre in Europa fiscalità e debito comune. Un vero e proprio sovranismo europeo con una ulteriore cessione di sovranità da parte degli Stati.

Alberto Gentili

