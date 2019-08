CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA «Non esiste un governo Fico: per me c'è il Conte bis o il voto». Luigi Di Maio si gioca la leadership e quindi ripete a tutti questo ragionamento. Omettendo però un particolare non da poco: lunedì sera, alla vigilia del discorso di Conte, il capo politico del M5S ha telefonato a Nicola Zingaretti. Al leader del Pd ha chiesto se ci sono le condizioni per un governo di legislatura. «Può durare, secondo te?». Il segretario dem è stato scettico. Di Maio allo stesso tempo è preoccupato dalla tenuta del Pd, teme che se...