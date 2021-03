Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENAROMA Non è soltanto la scarsità di dosi, per inadempienze contrattuali di AstraZeneca, a frenare il piano vaccinale. Per Mario Draghi la responsabilità è anche delle Regioni che «vanno in ordine sparso», come ha detto venerdì nella prima conferenza stampa da quando è approdato alla guida del governo. La prova: finora è stato somministrato solo l'81,1% delle 9.577.500 fiale consegnate in Italia da Pfizer, Moderna e...