IL RETROSCENA

ROMA Non decolla la nuova agenda invocata dal Pd. Come dimostrato ieri sera dal primo vertice di maggioranza dopo elezioni regionali e referendum, i dem hanno deciso di dare tempo a Giuseppe Conte. Una tregua paralizzante scattata perché l'implosione dei 5Stelle, che potrebbe terremotare anche il governo, consiglia prudenza.

La prova: nel lungo vertice, dedicato esclusivamente a confronto a momenti aspro sulla questione del 5G, non si è fatto alcun accenno alla revisione dei decreti sicurezza che dovrebbero andare in Consiglio dei ministri. E tantomeno al Mes, il Meccanismo europeo di stabilità osteggiato dai 5Stelle e invocato dal Pd, Italia Viva, Leu e da tutti i governatori di Regione che hanno un disperato bisogno di fondi per la sanità: settore cui devono essere destinati i 36 miliardi del Mes.

Dario Franceschini, d'accordo con Nicola Zingaretti ha infatti deciso di dare a Conte il tempo che chiede. Ogni decisione verrà presa a fine ottobre, se non addirittura tra novembre e dicembre. Lo stesso vale per la gestione dei 209 miliardi del Recovery Fund: sia il premier che il Pd garantiscono che non c'è alcun braccio di ferro. «La regia sarà collegiale. Non sarà il premier a decidere come utilizzare le risorse, ma l'intero governo», dicono a palazzo Chigi e confermano nel quartier generale dem del Nazareno.

Tutto in stand-by dunque perché Conte teme l'implosione dei 5Stelle. «Il premier sulla questione Mes è agnostico», spiegano a palazzo Chigi, «ma il tema di quei fondi al momento non c'è. E non c'è perché in Senato l'adesione del Meccanismo europeo di stabilità non passerebbe mai. I 5Stelle non diranno di sì, neppure dopo gli Stati generali». E i voti di Forza Italia, se mai dovessero arrivare, «non sarebbero sufficienti». In estrema sintesi: «No 5Stelle, no Mes».

Non la pensa così Zingaretti. Ma come dicono al Nazareno, «noi non lanciamo ultimatum, non mettiamo Conte alle corde. Siamo pazienti: dopo le elezioni regionali abbiamo chiesto un cambio di passo e di agenda. E ora siamo in attesa che ciò avvenga. Tra un mese tireremo le somme: una settimana prima o dopo non cambia. Vediamo quando si fanno e come finiranno gli stati generali dei 5Stelle...».

Un atteggiamento Zen, che frena anche la revisione dei decreti sicurezza, frutto della certezza che ormai il governo andrà avanti fino al 2023. E di una questione tecnica: «Prima di parlare del Mes vanno superati diversi passaggi», spiega un ministro dem, «il primo è la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e lì, a inizio ottobre, capiremo quanti soldi nel 2021 saranno a disposizione per la Sanità. Poi verrà fuori il quadro delle risorse per il settore sanitario da attingere dal Recovery Fund. Solo a questo punto si avrà un'idea di quanti soldi servono davvero per difendere la salute degli italiani. E, una volta chiarito il quadro, andremo all'attacco. Perché è sicuro, quei soldi servono, e vanno presi».

IL NODO CINESE

Nel vertice a palazzo Chigi, durato ben due ore, è comunque andato in scena un confronto ruvido sul 5G. Da una parte i ministri dem Lorenzo Guerini, Roberto Gualtieri ed Enzo Amendola, molto attenti alla questione della sicurezza nazionale: «Le chiavi di casa nostra, i dati sensibili, non vanno fatti gestire da Pechino». E dunque ostili all'idea, caldeggiata da Luigi Di Maio di aprire il mercato italiano della rete superveloce ai cinesi di Huwaei e Zte. Dall'altra il ministro degli Esteri, appunto, e gli esponenti grillini. Ma alla fine è stata raggiunta una mediazione: si alza il livello di sicurezza grazie all'«indipendenza tecnologica in ambito europeo». Tutta da venire, però.

Alberto Gentili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

