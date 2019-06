CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Non ci sono regole comuni su come gestire i migranti e l'Italia, guardandosi bene dal cercare una trattativa, continua a fare il gioco di quella parte di Europa che anche stavolta non ha teso la mano ai quaranta della Sea Watch. Ancora una volta sono stati Germania, Francia, Lussemburgo e Portogallo ad offrirsi. Ovvero tre paesi guidati da leader con i quali la coppia di vicepremier italiani ha avuto più di uno scontro, più il Portogallo dove governa Antonio Costa, leader che nulla ha a che fare con sovranisti ed...