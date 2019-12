IL RETROSCENA

ROMA «Non abbiamo bisogno di supporti o stampelle», ma «la vita parlamentare va rispettata e se ci saranno novità le valuteremo». Dopo aver preso più volte le distanze dalla possibile nascita di nuovi gruppi parlamentari a suo nome, Giuseppe Conte mostra di essere pronto ad arrendersi al principio di realtà. Se ci saranno, come promette l'ex ministro Fioramonti, e saranno indispensabili per comporre la maggioranza, il presidente del Consiglio è convinto che alla fine anche Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Davide Casaleggio ne dovranno prendere atto. Un po' come fece il Pd quando Matteo Renzi compose i gruppi di Italia Viva sottraendo parlamentari soprattutto al partito di Nicola Zingaretti.

LA FAMIGLIA

E così, malgrado il linguaggio cauto, i ringraziamenti ai ministri e ai partiti di maggioranza, nella conferenza stampa che chiude l'anno con la nomina di due nuovi ministri, Conte si fa maratoneta e si mette alla testa di un gruppo un po' sbandato che gli si affida solo perché - e non è poco - li porta dalla parte opposta della direzione che vorrebbe Salvini: le elezioni. Non più premier-gregario in un governo dove i suoi due vice lo strattonavano su ogni argomento, ma possibile «punto di riferimento dei progressisti» - come vorrebbe Zingaretti - o sintesi di tutta quell'area moderata in cerca di un'alternativa a Salvini, come vorrebbero gli orfani del centrodestra a trazione FI. Non scegliendo nemmeno in quale famiglia europea riconoscersi, Conte si guarda bene dal fare ora una scelta. Il rischio è incrinare il già complicato equilibrio che lo tiene a palazzo Chigi e attirargli gli strali della parte rifiutata. Ma che l'ex avvocato del popolo possa tornare alla sua professione dopo l'esperienza di governo, è da escludersi. Anzi, malgrado eviti di pronunciarsi tra Ppe e Pse, Conte anche ieri non ha perso l'occasione per segnare i confini - istituzionali, europeisti ed atlantici - dentro i quali intende essere collocato. E' per questo che, per ribadire l'appartenenza, Conte appena può bastona Matteo Salvini e prende le distanze dal precedente governo che si era isolato in Europa e che veniva guardato con sospetto a Washington.

Dalla politica sui migranti, alle clausole iva, passando per i decreti sicurezza, il 5G, lo spread, è tutto un elenco di ciò che l'attuale governo ha rivisto o si appresta a rivedere anche a costo di subire l'accusa di «essere asservito a Francia e Germania». Una sorta di autocritica - con tanto di autoassoluzione - dell'azione del precedente governo, che si conclude con un'esaltazione dei «risultati migliori» ottenuti ora «rispetto al precedente esecutivo». La ricerca un po' affannosa, e «non ancora conclusa», di prove che dimostrino contrarietà alle scelte operate da ministro Salvini sulla nave della guardia costiera Gregoretti, è l'ulteriore conferma della volontà di Conte di rimuovere la stagione di governo gialloverde e il rapporto con Salvini che pensa di «far saltare le regole» che «sono a garanzia di tutti». La presa di distanza dal precedente governo colpisce direttamente Salvini, ma rappresenta di fatto una critica anche al Di Maio gialloverde e punta ad ancorare il M5S alla stagione dell'alleanza con il Pd, partito con il quale ieri l'altro ha risolto anche la faccenda della successione a Fioramonti, spacchettando il ministero finito per metà ai Dem, che continuano a lucrare sulle disgrazie grilline. Pur dicendosi contrario alla nascita di nuovi gruppi, Conte ieri ha di fatto iniziato ad avvertire la maggioranza di tenersi pronti all'eventualità di dover fare i conti con l'iniziativa di Fioramonti che rischia di indebolire ancor più la leadership di Di Maio, ma che al tempo stesso potrebbe risultare decisiva per il prosieguo della legislatura. D'altra parte Conte non ricorda solo a se stesso che «ci sono cimiteri pieni di persone indispensabili», ma indirizza il monito anche a chi si trova, per investitura indiretta, alla guida di un partito o di un movimento.

LA FESTA

Mentre chiede ai partiti di lavorare insieme per definire l'agenda del prossimo anno e fino al 2023, Conte riprende il tema di un'alleanza organica tra M5S e Pd, da costruire «senza fretta», offrendo così a molti giovani esponenti grillini - Di Maio compreso - una sorta di ancoraggio per continuare l'esperienza politica in un alveo istituzionale che tenga conto delle regole e dei tradizionali rapporti internazionali del nostro Paese. Proprio ciò che il governo gialloverde mostrava di voler rifiutare festeggiando dal balcone di palazzo Chigi, attaccando Bruxelles, esaltando i gilet gialli francesi o Maduro. Al congresso di marzo del M5S si vedrà se l'esperimento di costituzionalizzare il Movimento è riuscito e se i gruppi di Fioramonti sono destinati a crescere o a sgonfiarsi. Solo dopo si capirà meglio da che parte Conte intenderà investire i suoi anni a palazzo Chigi

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA