IL RETROSCENAROMA Niente alibi. «Anzi, Matteo Renzi deve aiutarci a vincere: è una risorsa». Nicola Zingaretti continua a blandire l'ex premier. Anche se i due non si parlano da due mesi, il segretario del Pd non vuole offrire il fianco a una scissione che è nell'aria. La prima mossa di Renzi sarà anticipare la Leopolda al 13-15 settembre. E dall'ex stazione ferroviaria di Firenze potrebbe partire il nuovo treno politico dell'ex rottamatore. L'operazione, visti i tempi ridotti in caso di voto a ottobre, è azzardata. «Anche perché -...