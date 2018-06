CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Nicola Zingaretti, l'unico candidato in corsa al momento per la segreteria del Pd, manda alcuni messaggi: «Pluralismo e diversità sono ricchezze». Oppure: «Servono vaste coalizioni: le idee in contrapposizioni non possono morire di solitudine». Parole chiave, segnali per arare il campo, quando sarà. A due giorni dalla caduta delle roccaforti rosse in Toscana, con un dibattito interno che impazza tutti si aspettano che Zingaretti esca allo scoperto con qualcosa di forte. O meglio che renda visibile e plastico lo scenario...