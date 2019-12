IL RETROSCENA

ROMA «Nessun allarme e nessuna preoccupazione». Giuseppe Conte, l'altra sera alla cena di Natale con i ministri, non ha voluto parlare di politica. Ma un'iniezione di ottimismo ha provato a darla, visto il grande attivismo di Matteo Salvini che rastrella senatori grillini per far cadere l'esecutivo rosso-giallo e cerca di attirarne altri promettendo il governissimo. Una situazione che lascia il Quirinale vigile e preoccupato, «ma non più del solito».

Chi tra gli esponenti grillini ha parlato con il premier lo descrive «determinato e sereno»: «Giuseppe è convinto che Salvini, per provare a rompere l'isolamento in cui è caduto e cercare di mascherare i suoi guai giudiziari, stia millantando fantomatiche acquisizioni di senatori. In ogni caso se qualche scappato di casa andasse con lui, altrettanti da Forza Italia correrebbero a sostenere il nostro governo: nessuno è così stupido di credere che Salvini non voglia andare di corsa alle elezioni». E aggiunge un ministro dem: «I senatori vicini al forzista Mallegni ci chiamano in continuazione. Vogliono sapere se c'è bisogno del loro aiuto. Sono una quindicina che hanno un solo obiettivo: restare in Parlamento fino al 2023. Perciò la strategia di Salvini è destinata a fallire». Sulla stessa linea il coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato: «Salvini fa il suo mestiere provando a far cadere il governo, noi facciamo il nostro sostenendolo. E siamo più bravi del leghista».

Chi si dà più da fare nel blindare Conte è il Pd. L'asse tra palazzo Chigi e il Nazareno è sempre più saldo. Il segretario Nicola Zingaretti, affermando che dopo l'attuale premier «c'è solo il voto», ha voluto smontare l'ipotesi del governissimo. «Non sta né in cielo, né in terra, con Salvini non andremmo mai al governo, siamo agli antipodi su tutto. Piuttosto si va a elezioni anticipate», conferma il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

Zingaretti oltre a segare il governo di «unità nazionale», ha detto al Corsera che il premier «è un buon capo di governo» e «un punto di riferimento per le forze progressiste». Due frasi che un altro ministro dem spiega così: «È un chiaro avvertimento a Di Maio e Renzi. Significa che se cade Conte, si va a votare e che il Pd fa l'alleanza elettorale con una lista guidata dal premier. Tutti possono capire cosa significherebbe per Di Maio e anche per Renzi che contende i voti proprio al presidente del Consiglio...».

I due «guastatori» del governo rosso-giallo destano più allarme di Salvini. C'è chi si dice convinto, tra i ministri dem, che «Grillo ormai abbia messo in riga Giggino e che Renzi non farà mai cadere il governo: Matteo non è mica stupido. Se apre la crisi si va alle elezioni, perde gran parte dei parlamentari e diventa irrilevante nella partita del 2022 per il Quirinale». Ma un altro ministro di peso si dice preoccupato dalle mosse del leader 5Stelle: «Un corpo estraneo, lo dimostra anche il fatto che l'altra sera alla cena ha rifiutato di cantare assieme a noi Bella ciao. È perciò Di Maio il vero nodo della verifica di gennaio: se non garantirà piena adesione alla nuova agenda programmatica difficilmente si potrà andare avanti». E aggiunge Guerini: «Il tema è lavorare insieme e in sintonia».

LA VERIFICA DI GENNAIO

Propositi e speranze condivisi da Conte. Il premier, che preferisce non parlare di Di Maio, è ben consapevole - come ha ricordato il presidente Sergio Mattarella e ripete a giorni alterni Zingaretti - che se il governo non comincia a volare alto e non trova un'anima e coesione rischia di suicidarsi. «Il vero pericolo è questo», ha confidato Conte, «a gennaio è assolutamente necessario rilanciare il governo scrivendo assieme l'agenda per il 2023». Con la riforma dell'Irpef che permetta «un forte taglio delle tasse», la lotta all'evasione «che ci permetterà di rastrellare un bel tesoretto con cui sforbiciare il fisco» e la «semplificazione burocratica»: «Ora l'eccesso di burocrazia frena lo sviluppo e rende più complessa la vita dei cittadini». E, soprattutto, «mettendo da parte la pratica dannosa che finora ha visto qualche leader correre su ogni tema a piantare le proprie bandierine per cercare visibilità». Un messaggio indirizzato a Renzi e soprattutto a Di Maio.

Alberto Gentili

