IL RETROSCENAROMA Nella confusione il Cavaliere ci sguazza. Nel «dilettantismo politico» - «Ce n'è troppo sia a destra sia a sinistra», ripete sempre - Berlusconi sente l'esigenza della discesa in campo di un «campione» magari attempato - e «il campione sono io». Silvio come Ibra, praticamente. Ma molto più instancabile del bomber milanista. Mai come in questi giorni il suo attivismo vista Colle è ai massimi livelli. «Puoi sondare...