IL RETROSCENA

ROMA Nel festival delle debolezze, più che delle prove di forza, irrompe l'emergenza-coronavirus e diluisce la contesa. Giuseppe Conte acquista così qualche margine in più per costruire un'intesa che gli permetta di uscire in piedi dal dibattito parlamentare del 4 marzo. Far decollare la fase2 è l'unica opzione che ha davanti il premier per evitare di essere travolto non solo da Italia Viva, ma anche da un Pd che inizia a dare segni di insofferenza non solo verso Renzi, ma anche nei confronti del governo Conte e di quel suo «vivacchiare», come lo ha definito Delrio sul Corriere.

I VOLTAGABBANA

Di responsabili, coraggiosi o voltagabbana, disponibili a sostituirsi a Iv senza nulla pretendere, non c'è traccia e lo stesso Crimi è stato messo in guardia dai suoi dall'accettare l'ingresso in maggioranza di senatori dell'Udc o di FI. Così come non decolla l'ipotesi del governo costituente per le debolezze di ciascuno dei partiti d'opposizione che vivono una fase di rapporti non meno turbolenti, anche se meno esposti alle cronache. Salvini e la Meloni continuano infatti a marcarsi stretto e mentre il primo insegue ancora «le elezioni subito», la seconda lucra sulle difficoltà dell'alleato che dall'agosto scorso si batte invano per il ritorno al voto.

Più o meno obbligati a convivere, almeno ancora per un po', sotto lo stesso tetto, i principali duellanti della maggioranza hanno così deciso di riporre le asce e, nel tentativo di fissare qualche minima regola di convivenza, si sono dati appuntamento per l'inizio della prossima settimana. Sulla carta i quattro punti messi nero su bianco da Matteo Renzi - e che porterà a palazzo Chigi quando incontrerà Conte - non rappresentano un ostacolo insormontabile. Se si esclude l'ultimo che ripropone il sindaco d'Italia - rappresentando un doppio salto carpiato rispetto all'attuale assetto istituzionale che si dovrebbe stravolgere - ci sono i margini per trattare. Ne sono convinti al Nazareno dove sottolineano il passaggio sul Reddito di cittadinanza che Renzi propone non solo di abolire, ma di cambiare. Non ci sono le nomine nelle società pubbliche e partecipate. Ma che a palazzo Chigi si discuterà anche di questo - compreso delle presidenze delle commissioni parlamentari vicine alla scadenza - lo ha capito il grillino Stefano Buffagni che ieri ha ripreso a picchiare duro sui vertici di Eni a suo tempo scelti da Renzi.

Poichè all'ex premier le riforme costituzionali non hanno portato bene, si può supporre che i nodi restino quelli di sempre, accentuati da una situazione economica che fa acqua da tutte le parti - malgrado i proclami dell'Inps sull'occupazione - destinata a peggiorare dopo l'esplosione del virus cinese nel Nord Italia. Consapevole che i problemi del Paese siano tutti sul versante di una crescita che non c'è, mentre esplode la cassa integrazione, proprio su questo versante il presidente del Consiglio ha impegnato molti dei tavoli che si sono riuniti a palazzo Chigi. Fuori dall'iter dei tavoli restano però alcune questioni irrisolte come la vicenda Autostrade e quella dell'ex Ilva. Due questioni che galleggiano da tempo e sulle quali Conte si è sinora guardato bene dall'intestarsi una possibile soluzione.

Delle misure che il governo intende adottare per il rilancio della crescita e dell'occupazione, Conte parlerà in aula elencando anche i tempi entro i quali i provvedimenti verranno assunti. Se il merito basterà a convincere Renzi a restare nel governo o lo spingerà fuori, lasciando magari in maggioranza un pugno di senatori necessari all'esecutivo per andare avanti, è presto per dirlo.

Dall'incrocio delle assemblee di Pd e di Iv previsto per oggi, si comprenderà anche qual è lo stato dei rapporti tra i due partiti. Un elemento divenuto ormai centrale per il futuro dell'attuale maggioranza visto che nel Pd alberga un zoccolo duro di ex che indicano come priorità la morte politica del senatore fiorentino. Sullo sfondo resta il M5S, in apnea dal giorno delle dimissioni di Luigi Di Maio, e alla prese con una sorta di futuro congresso, il primo nella storia del Movimento, il quale non eleggerà però il capo politico che probabilmente uscirà solo dopo dal cilindro della Casaleggio Associati.

«Non saremo noi ad invitare Renzi ad andare all'opposizione», sostiene in tv il ministro grillino per lo Sport Vincenzo Spadafora. Con il referendum taglia-parlamentari alle porte, nessuno, tantomeno i parlamentari M5S, vogliono che la legislatura si interrompa. Il 4 marzo si vedrà che prezzo sono disposti a pagare i grillini per evitare le urne o un cambio di maggioranza.

Marco Conti

