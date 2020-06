IL RETROSCENA

ROMA Nel Conte-day, nel giorno della sfilata (in videoconferenza) dei vertici Europei a Villa Pamphili a presenziale al progetto di rilancio coniato dal premier «per trasformare la crisi in un'opportunità con cui modernizzare e rendere più competitiva» l'Italia, attorno a Giuseppe Conte si stringe una cintura istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella e il governatore di Bankitalia Ignazio Visco chiedono «risultati concreti».

Un po' ciò che da giorni, temendo «un'inutile passerella» nel Casino del Bel Respiro - i cui stucchi in passato hanno affascinato pure Bettino Craxi e Silvio Berlusconi - invocano Pd, Italia Viva, Leu e perfino i 5Stelle. Che poi, in realtà, sono indicati come la palla al piede del governo rosso-giallo. Ed esattamente ciò che Ursula von der Leyen, Davide Sassoli, Christine Lagarde e Paolo Gentiloni hanno messo a verbale nei loro collegamenti: «Ora servono riforme ambiziose per garantire una crescita duratura e il calo del debito. Non sprecate questa occasione». Ma di realmente palpabile, nella prima giornata dagli Stati generali, esce soltanto l'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza dell'accordo per portare in Italia il vaccino in autunno. Annuncio che ha colto di sorpresa il premier e ha rischiato di rubargli la scena.

Certo, anche Conte parla di «progetti concreti» e «urgenti», ben consapevole che verrà messo da parte se non si mostrerà capace di gestire la ricostruzione del Paese post-pandemia e dunque di spendere la valanga di fondi europei in arrivo. Ma finora, secondo dem e renziani, il premier ha preferito l'attendismo, sopraffatto dal timore di vedere implodere il Movimento e di conseguenza il governo. Con il risultato di «gettare in una palude senza via di uscita» (metafora di Nicola Zingaretti) tutti i dossier più importanti. Sintesi di Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa: «Conte in due anni non ha fatto nulla per l'ambiente, nulla per il digitale, perché segue l'agenda della decrescita felice dei 5Stelle. Senza una totale svolta politica, gli Stati generali di Villa Pamphilj non serviranno».

IL DOPPIO AVVERTIMENTO

Mattarella naturalmente non si getta nel carosello di giudizi politici, si mantiene rigorosamente nell'alveo istituzionale. Ma è evidente l'attenzione con la quale il capo dello Stato intende seguire la stesura e soprattutto l'attuazione del piano per la ricostruzione. Così, dopo aver difeso nei giorni scorsi l'iniziativa voluta da Conte in quanto potenzialmente portatrice «di unità e di dialogo», ieri Mattarella si è unito alla nutrita schiera di chi chiede «concretezza». E con lui Visco che, dentro il Casino del Bel Respiro, fotografa le dinamiche interne alla maggioranza rosso-gialla: «L'elevata incertezza non deve costituire una scusa per non agire».

Insomma, l'appello è chiaro: superare lo stallo e andare al sodo, «produrre fatti concreti». Perché, come ha aggiunto il governatore di Bankitalia, il Pil è in picchiata e la ripresa nei prossimi due anni è incerta. E perché sarebbe folle sprecare la grande occasione innescata dai fondi europei del recovery fund.

Qui si arriva all'altra partita, quella con Bruxelles. Il pressing di Von der Leyen, Lagarde e Gentiloni, addolcito da tanti «grazie Italia» per come il nostro Paese ha gestito «meglio e prima degli altri» Stati europei l'emergenza sanitaria, è evidente. La presidente della Commissione ha chiesto «riforme ambiziose» per «superare i problemi che da tempo pesano sull'economia italiana», in modo da garantire «una ripresa duratura». Gentiloni ha avvertito: «Non si tratta di spese facili, tesoretti o libri dei sogni, ma di un impegno che metterà alla prova» il governo.

Eppure questi inviti suonano prematuri visto che, come ha spiegato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, «non va sottovalutata la difficoltà dei negoziati». Insomma, i 172 miliardi dei recovery fund non sono in cassaforte. Vanno ancora conquistati, superando le resistenze dei Paesi del Nord e dell'Est. Tant'è che Conte, giocando di sponda con Francia, Spagna, Portogallo etc, si prepara a dare battaglia per ottenere la ratifica dell'accordo nel Consiglio europeo straordinario del 9 luglio. E per evitare che venga ridotta, e slitti troppo in là, l'erogazione degli 80 miliardi di finanziamento a fondo perduto. «Non abbiamo ancora portato a casa il risultato», è il leitmotiv del presidente del Consiglio.

Nel frattempo il premier si gode la passerella. Dal suo entourage filtra la «soddisfazione» per «il generale riconoscimento alla gestione dell'emergenza fatto dai vertici europei» e per il fatto che «ora l'Italia grazie a Conte è rispettata in Europa. I fatti concreti? Verranno».

Alberto Gentili

