IL RETROSCENAROMA Monta di ora in ora la rabbia della Lega. Nel giorno in cui Luigi Di Maio riesce a piazzare la zampata e a vincere il processo contro Armando Siri dimissionato per mano del premier Giuseppe Conte, la guerra divampa anche sul fronte lombardo: il governatore leghista Attilio Fontana indagato per abuso d'ufficio, reo di aver assunto in Regione un suo ex socio di studio, con i grillini pronti a mettere la mano sul fuoco: «Fontana ha responsabilità politiche dirette».Troppo per Salvini. Perché così la Lega rischia di essere...