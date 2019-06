CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Mentre Bruxelles stringe i tempi e vuole risposte certe in tempi rapidi, il vertice mattutino a palazzo Chigi partorisce un «sì», sette tavoli e una lettera. Il via libera alla trattativa con Bruxelles per bloccare «ad ogni costo» la procedura d'infrazione è certamente il risultato più rilevante e permette al ministro dell'Economia Giovanni Tria di partire per il Lussemburgo, dove si terrà oggi l'Ecofin, senza dover temere il fuoco amico che lo mitragliò più volte lo scorso anno.L'AMICOI sette tavoli servono a Conte...