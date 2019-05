CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Matteo Salvini va avanti come un treno. In barba all'altolà lanciato ufficiosamente da Luigi Di Maio che per bloccare «la propaganda leghista» rilancia sul conflitto d'interessi, il vicepremier leghista annuncia di voler discutere il decreto sicurezza bis «la prossima settimana», pur sapendo che per nulla al mondo i 5Stelle gli lasceranno giocare questa carta prima delle elezioni del 26 maggio.Di Maio si guarda bene, però, dallo stoppare ufficialmente il decreto. In pubblico si limita a definirsi «deluso perché in...