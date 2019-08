CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Matteo Salvini, improvvisamente, appare fuori dai giochi. Dopo aver tentato quella che Luigi Di Maio chiama «la mossa disperata» di mantenere in vita per un altro anno il governo giallo-verde rilanciando la riforma con il taglio dei parlamentari, il Movimento sembra deciso a voltargli «definitivamente le spalle»: «Salvini ha intonato il Ricominciamo di Pappalardo ma solo perché ha capito di aver perso il governo, la poltrona e anche la possibilità di andare a elezioni. E noi non gli lanciamo di certo da ciambella di...