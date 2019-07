IL RETROSCENA ROMA Matteo Salvini ha preso e sbattuto la porta a metà Consiglio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Matteo Salvini ha preso e sbattuto la porta a metà Consiglio dei ministri scagliandosi con Luigi Di Maio. Per l'assenza del leader grillino e per i suoi attacchi su Autostrade, la versione ufficiale. In realtà il vicepremier leghista, che non ha partecipato alla votazione finale, ha inquadrato nel mirino il capo dei 5Stelle come diversivo. Il vero bersaglio di tanta irritazione sono stati il ministro dell'Economia, Giovanni Tria e il premier Giuseppe Conte, ancora una volta insieme a far muro per evitare di far saltare i...