IL RETROSCENAROMA Malgrado i proclami, e qualche velina in stile al lupo al lupo, scongiurare la procedura d'infrazione è l'obiettivo che tiene insieme l'attuale maggioranza giallo-verde e allontana i rischi dello scioglimento anticipato della legislatura entro l'estate.LE ATTESEIl «partito del balcone» e il «partito del barcone», come chiama il M5S e la Lega l'azzurro Fabrizio Cicchitto, sembrano aver imparato la lezione dello scorso anno e ieri hanno lasciato lavorare in pace il ministro dell'Economia Giovanni Tria, impegnato all'Ecofin...