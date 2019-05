CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Luigi Di Maio è pronto ad aprire a una staffetta nella delegazione M5S al governo. Cambierà un pugno di sottosegretari che «non hanno funzionato» e non è escluso che alla fine possa rivedere anche qualche ministro. Magari nella rosa di quelli più invisi alla Lega: Danilo Toninelli (Infrastrutture) su tutti, poi Sergio Costa (Ambiente). Questo è un passaggio più complicato e che si presta a diverse interpretazioni in ottica interna, dunque al momento nessuno se la sente di far mettere a verbale una mossa simile. «Ma...