CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA Le sorti dell'autonomia differenziata sono strettamente legate al destino di Matteo Salvini. Il capo della Lega, dopo il brusco stop imposto giovedì sera dai 5Stelle alla riforma, aveva chiesto «entro una settimana» un vertice politico per ottenere il via libera all'autonomia per Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Ma domani il popolo grillino vota sulla piattaforma Rousseau se concedere o meno l'autorizzazione a procedere contro di lui per il caso Diciotti. E anche se com'è probabile passasse il no, il ministro...