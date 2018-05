CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA Le bordate che arrivano da Bruxelles ricompattano Salvini e Di Maio e, insieme all'annuncio dell'arrivo dei nuovi barbari pronosticato dal Financial Times, spingono il tentativo di formazione del nuovo governo. Le riunioni del tavolo di programma sono proseguite ieri per tutto il giorno e aggiornate ad oggi. Un nuovo incontro serale tra Matteo Salvini e Luigi DI Maio è servito per mettere a fuoco alcuni punti lasciati indietro proprio per le distanze registrate al tavolo di trattativa.IL NODOLa bozza di contratto circolata...