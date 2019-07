CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La Tav in Parlamento. Così come le intese sull'autonomia regionale. Per comprendere come si concluderà l'ennesimo episodio della sit-com giallo-verde occorre attendere ancora. Il vicepremier Luigi Di Maio ieri sera ha infatti annunciato che sulla Torino-Lione l'ultima parola sarà delle Camere, e altrettanto ha sostenuto ieri l'altro il presidente della Camera Roberto Fico, parlando di autonomiaMalgrado i bellicosi propositi grillini la settimana si avvia a conclusione con la Lega decisamente in vantaggio anche se il...