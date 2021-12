IL RETROSCENA

ROMA La stretta anti-Covid decisa con il decreto festività compirà con ogni probabilità un ulteriore step. Se a inizio gennaio l'avanzata di Omicron (come appare ormai certo) non rallenterà, il governo farà un nuovo passo verso l'obbligo vaccinale. E deciderà, dopo un incontro con sindacati e Confindustria, l'estensione del Super green pass al mondo del lavoro pubblico e privato. Così, in totale, saranno 23 milioni i dipendenti obbligati a fare il vaccino. E, soprattutto, verrà spinta a immunizzarsi una grossa fetta di quei 3,1 milioni di cittadini tra i 30 e i 59 anni ancora senza neppure una dose.

Già giovedì scorso in Consiglio dei ministri, Mario Draghi - sostenuto in primis da Roberto Speranza (Salute) e Renato Brunetta (Funzione pubblica) - ha cercato di estendere il passaporto verde rafforzato al mondo del lavoro. Ma partendo dai dipendenti pubblici di cui ormai solo 900 mila (su 3,2 milioni totali) sono senza vaccino, dato che l'obbligatorietà è stata già introdotta per il personale sanitario, quello scolastico, le forze dell'ordine e i militari. «I dipendenti della Pa sono dei public servant, è giusto cominciare da loro per dare un segnale e per garantire i servizi ai cittadini», ha teorizzato Brunetta. I ministri leghisti e 5Stelle hanno però chiesto perché, allora, l'obbligo non venisse esteso anche al settore privato. «Nessun problema, sono d'accordissimo», è stata la replica di Brunetta. Ma Draghi, di fronte alla perplessità, ha preferito rinviare: «Perfezioniamo l'istruttoria e prendiamo una decisione a gennaio, dopo un incontro con le parti sociali, tenendo conto dell'evoluzione dei contagi». Confindustria e sindacati sono da tempo d'accordo con l'obbligo vaccinale.

A.Gen.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA