IL RETROSCENAROMA La percezione della crisi della maggioranza c'è. Manca, per renderla reale, l'atto parlamentare conseguente alla scelta politica fatta ieri dalla Lega e annunciata da Salvini dal palco di Sabaudia. Come, e soprattutto se, colmare il divario tra percezione e realtà è il principale rovello del leader della Lega che fatica nel trovare il modo per scendere dal treno del governo ottenendo la fine della legislatura e e le elezioni.LA PAUSAIl lungo silenzio del ministro dell'Interno di ieri pomeriggio, e la salita a palazzo Chigi...